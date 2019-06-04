مقتل شاب عراقي بنيران الجيش التركي شمالي دهوك

2019/06/04 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: يس عراق لقي شاب عراقي مصرعه ،اليوم الثلاثاء، اثر اطلاق نار عشوائي قرب المنفذ الدولي ابراهيم الخليل في مدينة زاخو عند الحدود العراقية التركية شمالي محافظة دهوك.وقال مصدر امني لـ “يس عراق”، إن “الجيش التركي اطلق النار، على شاب ايزيدي اثناء عمله داخل مزرعته قرب المنفذ الدولي ابراهيم الخليل”، موضحا ان “الشاب واسمه […]

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