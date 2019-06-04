مقتل مزارع عراقي بنيران القوات التركية في دهوك وقائممقامية سنجار تصدر بياناً بالحادثة

2019/06/04 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أصدر قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، بياناً بشأن مقتل مزارع عراقي ايزيدي، في قضاء دهوك قرب فيشخابور، القريبة من الحدود العراقية – التركية.وقال خليل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن، "القوات التركية قامت بالاعتداء على ايزيديين وقتل احدهم وهو (امين صالح عمر محمود) من عشيرة السموقية قرب فيشخابور، بالقرب من الحدود العراقية – التركية".وأضاف أن، "هذا المزارع البسيط كان هاربا من عصابات داعش الارهابية، قبل ان يستقر بهذه المنطقة ليأكل وعائلته من عرق جبينه، حيث قامت القوات التركية بقتله دون وجه حق وهو يزرع الطماطم في حقله البسيط".وطالب خليل، "الحكومة العراقية بتقديم شكوى رسمية الى الحكومة التركية ومطالبتها بفتح تحقيق فوري وعاجل عن هذه الجريمة النكراء".ودعا، "رئيسي الوزراء ومجلس النواب بمتابعة الموضوع مع وزارة الخارجية للوقوف على هذه الجرائم، التي تنتهك سيادة العراق وتعرض اهله الى القتل دون وجه حق".

بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير إعلام قائمقامية قضاء خانقين(100كم مال شرق بعقوبة)، يوسف ابراهيم، الثلاثاء (04 حزيران 2019)، أن القضاء يشهد استنفاراً امنياً لحماية 20 موقعاً سياحياً خلال عطلة العيد.

وقال ابراهيم لـ(بغداد ا

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الثلاثاء، 04 حزيران، 2019، على الهجوم الارهابي التي تعرضت له القطعات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة.

وقال المطلبي، لـ(بغداد اليوم) إنه، "لغاية الآن لا نملك

بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، الثلاثاء (04 حزيران 2019)، أن الحشد الشعبي دعم خطة عيد الفطر الامنية بـ2000 مقاتل.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مشاركة مقاتلي الحشد توزعت على

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