البنك المركزي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الجاري

2019/06/04 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… نشر البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي.وبين الجدول ان مسكوكة 22 غم بلغت مليون و252 دينار، في حين بلغ سعر السبيكة عيار 5 غم 261 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 514 الف دينار.واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت 774 الف […]

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