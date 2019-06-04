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بعد إقالته من تدريب ريال مدريد.. لوبيتيغي مديراً فنياً لإشبيلية الإسباني


بعد إقالته من تدريب ريال مدريد.. لوبيتيغي مديراً فنياً لإشبيلية الإسباني
2019/06/04 | 14:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لثلاثة مواسم

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