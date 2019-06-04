القانونية النيابية تؤكد رفضها

2019/06/04 | 14:56

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بغداد/ سومر نيوز

عبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لقانون جرائم المعلوماتية بصيغ...

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