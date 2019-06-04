2019/06/04 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

رأى المحلل السياسي كاظم الحاج ، الثلاثاء، ان تصريحات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو تجاه الجمهور...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحاج: تصريحات بومبيو تجاه طهران تهدف الى مواصلة الضغط) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحاج: تصريحات بومبيو تجاه طهران تهدف الى مواصلة الضغط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).