“بالصورة”.. في اول ايام العيد طفل يفترش جسر للمشاة في البصرة

2019/06/04 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق اثارت صورة نشرت اليوم الثلاثاء، استياء المتابعين، وهي تظهر طفل فقير يفترش جسر المشاة قبل مدارس الفراهيدي في البصرة الغنية بالنفط، وذلك في اول يوم لعيد الفطر.

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