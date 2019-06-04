أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٣٧)

2019/06/04 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (37)تحديات ثورة (ديسمبر – أبريل)أحمد موسى قريعيتعاني الثورة السودانية الآن من الشدائد والمحن، والأوقات العصيبة، ولكنها ستخرج منها أقوى وأهدى سبيلا.فقد كانت مجزرة (29) رمضان رعبا حقيقيا يمشي على "ساقيين" له ما بعده لآنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام، أو على طريقة (عفا الله عما سلف).هنالك ثلاثة تحديات شائعة تواجه الثورة الآن، هي (الدعم السريع، فل......

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