مقتل اثنين من داعش أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة غربي الانبار

2019/06/04 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن امر لواء حشد عامرية الصمود في الانبار العقيد صلاح العيساوي، الثلاثاء، عن مقتل عنصرين من خلايا عصابات داعش الإجرامية إثناء محاولتهما زرع عبوات ناسفة غربي الانبار .وقال العيساوي في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان” قوة أمنية من الفوج الثاني لواء مغاوير العمليات تمكنت من قتلت اثنين من عناصر عصابات داعش الإجرامية اثناء […]

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