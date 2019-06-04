التخطيط: بغداد أولا بإنتاج النارنج وصلاح الدين بالبرتقال وديالى باللالنكي

2019/06/04 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الثلاثاء، عن تصدر محافظة صلاح الدين بإنتاج البرتقال وبغداد بإنتاج النارنج فيما احتلت محافظة ديالى المرتبة الأولى بانتاج اللالنكي.وقالت مديرية الإحصاء الزراعي التابعة للجهاز في في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “محافظة صلاح الدين احتلت المرتبة الاولى في كمية انتاج البرتقال لعام 2019 حيث بلغ الانتاج […]

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