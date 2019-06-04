مقاتلات تركية تقتل 10 من حزب العمال شمالي العراق

2019/06/04 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، قتل 6 من عناصر حزب العمال في إطار عملية "المخلب"، و4 آخرين على الأقل في غارات جوية شمالي العراق.

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