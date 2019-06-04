2019/06/04 | 15:27

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المؤتمر الوطني يحذر: ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للاستثمار السياسي والطائفي..



هذا هو الحل

بغداد/..



أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، ان محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي.

وقال كريم في بيان صحفي تلقته "عين العراق نيوز"، ان "محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي، وهو ما يتناقض مع مبادىء العيش المشترك والسلم الإجتماعي"، مبينا ان "ما يجري في ديالى وكركوك هو تعبير عن وجود أزمة تختفي حيناً وتظهر حيناً أخر".

وبين ان "الحل يبدأ في تشخيص الأسباب الحقيقية خلف ما يجري ورسم خارطة طريق للحل مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ سيادة الدولة من خلال تطبيق القانون بعدالة وحزم".انتهى3

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