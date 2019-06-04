داعش الارهابي يعلن ضمن غزوة الاستنزاف مسؤوليته عن هجوم الطارمية على تويتر الامريكي

2019/06/04 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي مسؤوليته عن هجوم الطارمية على تويتر الامريكي وقال في بيانه انه زرع عبوة في الطريق وعندما انفجرت ارسلت عمليات بغداد تعزيزات وتم قتل 35 عسكريا بين قتيل وجريح قتل فيهم 8 ضباط قتل وجرح العشرات من منتسبي اللواء 59 في الطارمية بهجوم لداعش الارهابي فجر يوم عيد الفطر المبارك وبدات حملة للتبرع...

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