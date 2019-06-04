المؤتمر الوطني : ديالى وكركوك بيئة خصبة للاستثمار السياسي والطائفي

2019/06/04 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، ان محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي.وقال كريم في بيان صحفي ان “محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي، وهو ما يتناقض مع مبادىء العيش المشترك والسلم الإجتماعي”، مبينا ان “ما يجري في ديالى […]

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