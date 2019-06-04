يعقوب بن افرات - واحة الديمقراطية تتأقلم مع محيطها

2019/06/04 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_بن_افرات المقولة، "الديمقراطية لا تصلح للعرب"، هي أشهر مقولة تستخدم من قبل الأنظمة العربية لتبرير طبيعتها الإستبدادية الفاسدة، وأصبحت أيضا حجة أساسية في قمع الربيع العربي والشعوب المطالبة بإسقاط الأنظمة.هذه المقولة المدعومة بأموال الخليج منحت الجيوش العربية "حامية الوطن" الشرعية للبطش وذبح كل من تجرأ الخروج الى الشارع مطالبا بالحرية.الجيش المصري، السوداني، الجزائري، الليبي والسوري موحدين في السعي لإدام......

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