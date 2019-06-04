الاستخبارات العسكرية العراقية: زعيم عصابات داعش الارهابية متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق

2019/06/04 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، مدير المركز الأمني الرباعي ببغداد، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، أن زعيم عصابات داعش الارهابية متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

وقال العلاق في تصريح صحفي ان "المعلومات تشير الى تنقل الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وخاصة منطقة حمص وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات، فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري، كونها مناطق خالية من القطاعات العسكرية".

وأضاف العلاق ان "لدينا معلومات حول وجود خلايا نائمة لعصابات داعش في القرى النائية وأطراف المدن وبعض المناطق السكنية العراقية، حيث صدرت لهم أوامر من الإرهابي أبو بكر البغدادي بضرورة حلق اللحى والاندماج مع السكان المدنيين وتهيئة مضافات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية، ولكن رجال الاستخبارات العسكرية لهم بالمرصاد".

وأوضح أن "خلايا داعش الإرهابية لا تستطيع إعادة نشاط التنظيم الإرهابي إلى المناطق المحررة كما كان سابقا، بسبب الخسائر التي تكبدتها على يد القوات الأمنية من خلال المعارك، وقتل أغلب قادة التنظيم، والانكسار النفسي والمعنوي، إلا أن داعش أصبح يعتمد في تنفيذ هجماته على الخلايا النائمة في مراكز المدن والمفارز الإرهابية التي تتخذ من المناطق الصحراوية ملاذات آمنة له وجعلها مناطق لعملياته الإرهابية".

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