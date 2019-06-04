الموصليون يحتفلون بعيد الفطر ويتمنون على الحكومة الاهتمام بمدينتهم – تقرير

2019/06/04 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفي الموصليون المتشبثون بإعادة الحياة للمدينة المنكوبة بعيد الفطر السعيد، على الرغم من الخراب وضعف القدرة الشرائية، على أمل ان تلتفت لهم الحكومة وتحسن من احوالهم.

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