نائب : ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للاستثمار السياسي والطائفي

2019/06/04 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، ان محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي .

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