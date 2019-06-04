رئيس بلدية لندن يصف ترامب بالـ

2019/06/04 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف صادق خان رئيس بلدية لندن ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانه رمز لنشطاء اليمين المتطرف على مستوى العالم وذلك في استمرار لصدام طويل بين

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