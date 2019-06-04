مقتل الضابط الليبي الذي قبض على هشام عشماوي!

2019/06/04 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد مصدر خاص لـ RT مقتل النقيب، عبد الحميد فرج الذرعاني، الضابط في الجيش الليبي الذي قام بالقبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، والقيادي في تنظيم القاعدة.

وأوضحت مصادرنا أن الذرعاني، وهو من سكان مدينة المرج الواقعة شرق بنغازي، قتل أمس في اشتباكات بين قوات "الجيش الليبي" بقيادة المشير حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني في محور مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.وكانت وحدة من "الجيش الوطني الليبي" قد قبضت في مدينة درنة في أكتوبر من العام الماضي على هشام عشماوي الذي يعد من أخطر قيادات التنظيمات المصرية المسلحة، ويوصف بأنه أمير تنظيم "المرابطين"، ومتورط في سلسلة من الهجمات على الجيش المصري.وسلّم "الجيش الوطني الليبي" مؤخرا عشماوي، ونُقل تحت حراسة مشددة من قبل قوات خاصة مصرية تابعة للمخابرات إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية.المصدر: RT

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