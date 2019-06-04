جمع 82 الف توقيع لتسمية قاعدة جوية باسم عجوز لانها ودعت نصف مليون مارينز شاركوا بغزو العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/04 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم جمع أكثر من 82000 توقيع للحصول على عريضة لإعادة تسمية محطة فورت هود الجوية الامريكية بعد “سيدة العناق” ، التي عززت احتضانها أرواح الآلاف من الجنود الأمريكيين على مدار ما يقرب من عقد من الزمن أثناء شحنها إلى العراق وأفغانستان.توفيت إليزابيث ليرد عشية عيد الميلاد عام 2015.كانت معروفة بحضورها تقريبا كل توديع...

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