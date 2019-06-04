إقليم كردستان يعلن الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر

2019/06/04 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة رؤية الهلال في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بحكومة اقليم كردستان، ان يوم الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر المبارك.

وقالت لجنة رؤية الهلال خلال مؤتمر صحفي “نظرا لرؤية الهلال في اقليم كردستان بكل وضوح مساء الاثنين، تقرر ان يكون يوم غد الثلاثاء أول ايام عيد الفطر المبارك”.

وهنأت لجنة رؤية الهلال جميع المواطنين في اقليم كردستنان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ا

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