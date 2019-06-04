سبع دول تعلن الأربعاء المقبل اول ايام عيد الفطر

2019/06/04 | 15:44

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أعلنت، الاثنين، سبع دول أن الاربعاء المقبل أول ايام عيد الفطر.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) خبرا عاجلا مفاده ان “دول ايران وماليزيا واندونيسيا واستراليا ونيوزيلندا والفلبين واليابان أعلنت الاربعاء المقبل أول ايام عيد الفطر المبارك”.

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