المنتخب الوطني يفتقد لخدمات لاعبين جديدين

2019/06/04 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… سيفتقد المنتخب الوطني لكرة القدم، لخدمات لاعبين جديدين قبيل خوض مباراته الودية امام تونس يوم الجمعة المقبل.وقال المدير الاداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعبين احمد جلال ومصطفى محمد لن يلتحقا بصفوف المنتخب الوطني في مباراة تونس”.وأوضح أن “اتحاد الكرة نسق مع ادارة الزوراء بان اللاعبين سيعودان […]

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