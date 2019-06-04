2019/06/04 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز الأمن الوطني يشرف على عودة 13 عائلة ايزيدية من مخيم نيروز السوري الى سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/04 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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