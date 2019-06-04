شاهد.. الإمام الخميني قدس رجل الثورة .. أرعب الطغاة بفكره ونهجه

2019/06/04 | 15:49

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الإمام الخميني "قدس" رجل الثورة ..



أرعب الطغاة بفكره ونهجه

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

03:37 pm

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بصلابة وثبات وعبر مواقف راسخة هز الإمام الخميني الراحل قدس سره

الشريف عروش الطغاة ، واحدث تغييراً في الخارطة السياسية للمنطقة

والعالم ، وبعد ثلاثين عاماً على رحيله مازال يرعب الطغاة بفكره ونهجه

التحرري.

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