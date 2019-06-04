2019/06/04 | 15:52

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (04 حزيران 2019)، عودة 13 عائلة ايزيدية الى قضاء سنجار من مخيم نيروز السوري.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة ثلاثة عشر عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى السبعين شخصا من "مخيم نيروز السوري" إلى مناطق سكناهم في "قضاء سنجار "بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية في عام 2014".

واضاف البيان، أنه "قد جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة بابل، الثلاثاء (04 حزيران 2019)، بوفاة شخص واصابة ثلاثة آخرين من عناصر سرايا السلام ، جراء انقلاب عجلتهم في قضاء المحاويل شمالي بابل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصاً لقى

بغداد اليوم - البصرة

قال خبير الارصاد بدائرة الانواء الجوية صادق عطية ، الثلاثاء 4 حزيران 2019 ، ان هلال شهر شوال الذي يمثل ظهوره ايذاناً ببدء عيد الفطر سيظهر بسماء العراق واضحاً مساء اليوم.

وقال العطية بمنشور على صفحته بموقع ( فيس بوك ) انه "

بغداد اليوم_ بغداد

تفقد رئس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الثلاثاء (04 حزيران 2019)، السيطرات الامنية المرابطة في شوارع بغداد.

وذكر العبادي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "زرنا سيطرات بغداد للشد على ايدي قواتنا الامنية المرابطة

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