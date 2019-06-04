دولة القانون: الجهات السياسية لا تعرف عدد مناصب الدرجات الخاصة في الدولة

2019/06/04 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون، أن أغلب الجهات السياسية لا تعرف لغاية الآن عدد مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد شياع السوداني، إن عدد الدرجات الخاصة، غير واضح ما إذا كان يتراوح من ستمئة الى ألف درجة، او أربعة آلاف الى ستة آلاف درجة، لأن العدد غير واضح في مجلس النواب.

وأضاف، أن إنهاء ملف الدرجات الخاصة، لن يخلو من المحاصصة، مستبعدا حسم هذه المناصب وفق معاير الكفاءة والمواطنة والمهنية، بل ستكون عن طريق الحصص، والتي سوف يتقاسمها الكبار الذين أشرفوا على تشكيل الحكومة.

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