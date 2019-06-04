المؤتمر الوطني: ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للاستثمار السياسي والطائفي والعرقي

2019/06/04 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، الثلاثاء، أن محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي.وقال كريم في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، إن “محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي، وهو ما يتناقض مع مبادئ العيش المشترك والسلم الاجتماعي”، […]

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