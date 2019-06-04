الاستخبارات العراقية: البغدادي يتنقل بين سوريا والعراق واتباعه حلقوا لحاهم

2019/06/04 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، مدير المركز الأمني الرباعي ببغداد، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، أن زعيم تنظيم "داعش" الوهابي متواجد في المن...

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