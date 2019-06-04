عودة 13 أسرة ايزيدية ناجية من داعش الى سنجار

2019/06/04 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عودة 13 أسرة ايزيدية ناجية من تنظيم داعش الى قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز ان "جهاز الأمن الوطني يشرف على عودة 13 عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى السبعين شخصا من مخيم نيروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية في عام 2014".

واضاف بيان الخلية انه "جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".

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