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الثلاثاء 4 يونيو 2019 | 03:54 مساءً | عدد القراءات : 6

مسؤول ليبي: عصابات طرابلس وصلت مرحلة الإنهاك والبغدادي يظن ليبيا المكان الآمن له

متابعة/..



قال آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن العصابات في العاصمة طرابلس وصلت إلى مرحلة الإنهاك والانهيار.

وأوضح المحجوب في بيان له، أن ”ليس لدى هذه العصابات برامج تعبوية عسكرية أو جيش بالمعنى العسكري، وأن القتال الفوضوي يدفعهم إلى الانهيار في أي لحظة خلال الأيام المقبلة“.

وذكر أن معظم المؤشرات الاستخباراتية والصحفية، وما مر به العراق وسوريا تشير إلى أن البغدادي قد يظن أن ليبيا المكان الآمن له ولعناصره، نظرًا لسيطرة تنظيم الإخوان ”الإرهابي“ في العاصمة طرابلس، خاصة في ظل عدم السيطرة على منافذ الدخول والخروج الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، حيث تسيطر عليها العصابات وتنظيم الإخوان، في حين أن هناك مصالح مشتركة بين تنظيم “داعش” الإرهابي والعصابات والإخوان في ليبيا.

وشدد على أن القوات المسلحة العربية الليبية، يمكنها أن تحدث الفارق، وتنفيذ ما لم ينفذه الغير، خاصة أنها تمكنت من القبض على ”الإرهابي“ هشام عشماوي ومن معه في وقت سابق، وإن ظن البغدادي بأن ليبيا ملاذه الآمن يجعله ضمن الصيد الثمين الذي يقع في قبضة الجيش الليبي.

وتابع أن الجيش يدرك جيدًا آلية وبرامج الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل الخبرة التي اكتسبها طوال السنوات الماضية وكذلك في درنة وبني غازي.انتهى4

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