نائب: ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للاستثمار السياسي والطائفي

2019/06/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد عضو مجلس النواب آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، ان محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي.وقال كريم في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان “محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي، وهو ما يتناقض مع مبادىء العيش المشترك والسلم الإجتماعي”، مبينا ان “ما يجري في ديالى وكركوك هو تعبير عن وجود أزمة تختفي حيناً وتظهر حيناً أخر”.

وبين ان “الحل يبدأ في تشخيص الأسباب الحقيقية خلف ما يجري ورسم خارطة طريق للحل مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ سيادة الدولة من خلال تطبيق القانون بعدالة وحزم”.

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