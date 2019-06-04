بالصور.. نشوب حريق داخل كرفانات للشرطة الاتحادية في بغداد

2019/06/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نشب حريق داخل عدد من كرفانات منام منتسبي الفوج الثالث شرطة اتحادية بمنطقة الحرية الدولعي في بغداد.ولم يعرف الى الان طبيعة هذا الحريق ومسبباته.

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