بالفيديو.. محاصرة منزل اعلامي في بغداد من قبل التيار الصدري وترديد عبارات تهديد

2019/06/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ بسبب منشور له في فيسبوك حاصر التيار الصدري منزل اعلامي في بغداد وترديد عبارات بعنوان “احنه الصدرية واكبر راس ندوس عليه”.

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