عودة 13 عائلة ايزيدية من سوريا الى سكناهم في سنجار

2019/06/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عودة 13 عائلة ايزيدية من سوريا الى مناطق سكناها في سنجار.وقالت الخلية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “جهاز الأمن الوطني يشرف على عودة ثلاثة عشر عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى السبعين شخصا من “مخيم نيروز السوري” إلى مناطق سكناهم في “قضاء […]

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