بالفيديو.. حال جرحى هجوم الطارمية بعد وصولهم الى مستشفى الكاظمية

2019/06/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ عانى منتسبين من القوات الامنية بعد وصولهم الى مستشفى الكاظمية من سوء الخدمة وعدم الاعتناء بهم بعد ان تعرضوا لهجوم ارهابي في الطارمية.وكانت قد اجرت القوات الأمنية عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخميس في قضاء الطارمية وحصل خلال عملية […]

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