الفتح: المواجهة العسكري بين واشنطن وطهران ستؤدي الى خسارة جميع دول المنطقة

2019/06/04 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح وليد السهلاني، إن اي تصعيد عسكري في المنطقة سيؤدي الى خسارة جميع الدول.

وأكد السهلاني في تصريح، أن العراق يسعى بكل ما يمتلك من إمكانيات عبر قنواته الدبلوماسية الى خلق اجواء ملائمة بين طرفي الأزمة الولايات المتحدة الاميركية وايران، مبينا أن العراق بعدما أصبح نقطة التقاط إقليمية ودولية لحل الأزمات، وجر طرفي النزاع الى طاولة الحرار لحل المشكلة الحالية.

وأضاف، أن العراق قادر على التعاطي مع هكذا ملفات حادة نتيجة الظروف والأزمات التي مر بها وخرج منها معافى بحسب تعبيره.

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