إعادة 70 إيزيدياً من سوريا الى سنجار

2019/06/04 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت خلية الإعلام الامني، الثلاثاء، اعادة 70 ايزيدياً من مخيم نيروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار في محافظة نينتوى.

وذكر بيان للخلية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة 13 عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى سبعين شخص من مخيم نيروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية في عام ٢٠١٤".وأضاف البيان أمخ "جرى تدقيق أوراقهم الرسمية والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".انتهى

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