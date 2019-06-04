المؤتمر الوطني: ديالى وكركوك بيئة خصبة للاستثمار السياسي والطائفي

2019/06/04 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي، النائب آراس حبيب كريم، اليوم الثلاثاء، ان محافظتي ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي".

وقال كريم في بيان صحفي ان "ديالى وكركوك تمثلان بيئة خصبة للإستثمار السياسي والطائفي والعرقي، وهو ما يتناقض مع مبادىء العيش المشترك والسلم الإجتماعي"، مبينا ان "ما يجري في ديالى وكركوك هو تعبير عن وجود أزمة تختفي حيناً وتظهر حيناً آخر".وبين، ان "الحل يبدأ في تشخيص الأسباب الحقيقية خلف ما يجري ورسم خارطة طريق للحل مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ سيادة الدولة من خلال تطبيق القانون بعدالة وحزم".انتهى

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