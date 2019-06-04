القوات التركية تقتل ايزيدي في دهوك

2019/06/04 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعتدت القوات التركية، اليوم الثلاثاء، على مجموعة من الايزيديين بمحافظة دهوك وتسببت بمقتل احدهم ضمن مايسمى بعملية المخلب.وقال قائمقام سنجار محما خليل في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "القوات التركية قامت بالاعتداء على الايزيديين وقتل احدهم وهو (امين صالح عمر محمود) من عشيرة السموقية قرب فيشخابور، بالقرب من الحدود العراقية – التركية"، مضيفاً ان "هذا المزارع البسيط كان هاربا من عصابات داعش الارهابية، قبل ان يستقر بهذه المنطقة ليأكل وعائلته من عرق جبينه، حيث قامت القوات التركية بقتله دون وجه حق وهو يزرع الطماطة في حقله البسيط".

وطالب قائممقام سنجار في البيان، الحكومة العراقية، بـ "تقديم شكوى رسمية الى الحكومة التركية ومطالبتها بفتح تحقيق فوري وعاجل عن هذه الجريمة النكراء"، داعياً، "رئيسي الوزراء ومجلس النواب بمتابعة الموضوع مع وزارة الخارجية، للوقوف على هذه الجرائم التي تنتهك سيادة العراق وتعرض اهله الى القتل دون وجه حق".انتهى/س

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