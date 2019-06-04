2019/06/04 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكتيريا تدمر الخلايا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة حديثة: العناية بالأسنان قد تقي من خطر الزهايمر) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة حديثة: العناية بالأسنان قد تقي من خطر الزهايمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).