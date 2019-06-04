عودة 13 عائلة ايزيدية الى شنگال من مخيم نوروز

2019/06/04 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء 04.06.2019 أن القوات الأمنية العراقية أشرفت على عودة 13 عائلة ايزيدية من مخيم نوروز في كوردستان سوريا إلى قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق.و جاء في بيان الخلية أن “جهاز الأمن الوطني يشرف على عودة ثلاثة عشر عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى […]

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