“داعش في بغداد”… مواجهات جديدة مع قوات الأمن

2019/06/04 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أعلنت خلية #الإعلام_الأمني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط #قتلى وجرحى من عناصر #الجيش_العراقي بعد تفجيرٍ بعبوة ناسفة على #دوريتهم بقضاء الطارمية شمالي العاصمة #بغداد.الخلية أشارت في […]

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