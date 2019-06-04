مصطفى مجدي الجمال - عشر سنوات على خطاب أوباما الثقافي

2019/06/04 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_مجدي_الجمال خطاب الثقافة ودبلوماسية الخطابة((في يوم 4 يونيو 2009 ألقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابه الدرامي إلى العالم الإسلامي عبر قاعة جمال عبد الناصر بجامعة القاهرة التي تتسع لثلاثة آلاف شخص.ويومها تم إخلاء شوارع القاهرة من كل حركة حرصًا على أمن الضيف.ويقال إن أوباما اشترط على حسني مبارك ألا يحضر اللقاء حتى يكون هو النجم الأوحد ولا يتم إثقال صورته بحضور "الدكتاتور".سبق الخطاب بأسابيع......

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