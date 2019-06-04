وديع العبيدي - تفكيك العنف وأدواته.. (17)

2019/06/04 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديتفكيك العنف وأدواته..(17)السيادة والزيادة..(كلا.ان الانسان لَيطغى.ان رآه استغنى.ان إلى ربّك الرجعى/العلق 96: 6-8)(1)الجزيرة المقفرة، صارت تموج بالبشر.الأرض التي كانت آمنة، صارت مرتعا للصوص.الناس الذين ما كادوا يجدون لهم طعاما، جاء من يتسلّط عليهم، ويقاسمهم اللقمة، جاء من يغتصبهم ويصادر قوتهم.هذا أيضا من دروس علم اجتماع السكان.لا انتاج بلا لصوص، لا حضار......

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