2019/06/04 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن عودة 13 عائلة ايزيدية من سوريا الى مناطق سكناهم في قضاء سنجار.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “جهاز الأمن الوطني أشرف على عودة ثلاثة عشر عائلة ايزيدية تصل عدد أفرادها الى السبعين شخصا من “مخيم نيروز السوري” إلى مناطق سكناهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة 13 عائلة ايزيدية من مخيم نيروز السوري الى سنجار وكالة خطوة برس.

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