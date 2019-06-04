2019/06/04 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز - نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن قيام جهاز الأمن الوطني بالإشراف على عودة 70 أيزيدياً من مخيم نيروز السوري إلى قضاء سنجار جنوبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأشراف الامن الوطني.. عودة عوائل ايزيدية من سوريا الى سنجار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأشراف الامن الوطني.. عودة عوائل ايزيدية من سوريا الى سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).