حالات مرضية يكشفها الأنف

2019/06/04 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بما أن جسم الإنسان يعتبر وحدة متكاملة، لذلك يجب أن نفهم لماذا يمكن للطبيب، من خلال النظر إلى الأنف، الاشتباه بإصابة الشخص بمرض ما.ومن هذه الأمراض- نزف الدم من الأنف- قد يكون علامة على ارتفاع ضغط الدم، المرض الذي قد يكون موجودا خلال فترة طويلة دون أن يشعر به الإنسان.بروز الأوعية […]

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