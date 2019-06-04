2019/06/04 | 16:20

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بالوثيقة..



توضيح بشأن قرار الغاء "العيدية" للمؤسسات الحكومية

الثلاثاء

04

حزيران

2019 :

04:11 pm

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بالوثيقة..



توضيح بشأن قرار الغاء "العيدية" للمؤسسات الحكومية

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